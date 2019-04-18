"Бостон" обыграл "Торонто" и сравнял счет в серии

"Бостон" выиграл у "Торонто" (6:4) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.

В составе победителей дубль сделал Давид Пастрняк. Также отличились Чарли Макэвой, Брэд Маршан, Здено Хара и Йоаким Нордстрем. У хозяев отличились Зак Хаймэн, Остон Мэттьюс (дважды) и Трэвис Дермотт.

Следующий матч состоится 20 апреля в Бостоне.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/8 финала

Четвертый матч

"Торонто" - "Бостон" - 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)

Счет в серии: 2-2

НХЛ: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей