"Бостон" обыграл "Торонто" и сравнял счет в серии

"Бостон" выиграл у "Торонто" (6:4) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.
В составе победителей дубль сделал Давид Пастрняк. Также отличились Чарли Макэвой, Брэд Маршан, Здено Хара и Йоаким Нордстрем. У хозяев отличились Зак Хаймэн, Остон Мэттьюс (дважды) и Трэвис Дермотт.
Следующий матч состоится 20 апреля в Бостоне.
НХЛ
Кубок Стэнли
1/8 финала
Четвертый матч
"Торонто" - "Бостон" - 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)
Счет в серии: 2-2
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/kubok-stenli-2019-raspisanie-i-rezultaty-matchey-pley-off-nhl-1533169/
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