04:35 | Хоккей — НХЛ

"Бостон" обыграл "Торонто" и сравнял счет в серии

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"Бостон" выиграл у "Торонто" (6:4) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.

В составе победителей дубль сделал Давид Пастрняк. Также отличились Чарли Макэвой, Брэд МаршанЗдено Хара и Йоаким НордстремУ хозяев отличились Зак Хаймэн, Остон Мэттьюс (дважды) и Трэвис Дермотт.

Следующий матч состоится 20 апреля в Бостоне.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/8 финала

Четвертый матч

"Торонто" - "Бостон" - 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)

Счет в серии: 2-2

НХЛ: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/kubok-stenli-2019-raspisanie-i-rezultaty-matchey-pley-off-nhl-1533169/

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