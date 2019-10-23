«Бостон» обыграл «Торонто»
04:55
«Бостон» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Мэйпл Ливз» потерпел второе поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Торонто» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы: Пастрняк — 10 (бол., Маршан, Краг), 17:15 — 1:0. Капанен — 3 (Керфут, Холл), 24:23 — 1:1. Маршан — 5 (Пастрняк, Макэвой), 26:09 — 2:1. Керфут — 4 (бол., Капанен, Нюландер), 32:54 — 2:2. Ритчи — 2 (Дебраск), 46:35 — 3:2. Линдхольм — 1 (Керали), 57:57 — 4:2.
Вратари: Раск — Хатчинсон (58:05).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 39 (12+13+14) — 30 (10+12+8).
Наши: — - Михеев (15.57/2/0).
23 октября. Бостон. TD Garden.
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