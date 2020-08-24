«Бостон» обыграл «Тампу» и повел в серии

«Бостон» в матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 3:2.

На шайбы Чарли Койла, Давида Пастрняка и Брэда Маршана «Лайтнинг» ответили дублем Виктора Хедмана.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 26 августа и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Койл — 3 (Карло, Маршан), 18:52 — 0:1. Пастрняк — 2 (бол., Крейчи, Краг), 24:34 — 0:2. Маршан — 4 (Пастрняк, Бержерон), 41:17 — 0:3. Хедман — 2 (Пойнт, Палат), 48:50 — 1:3. Хедман — 3 (Шаттенкирк, Джонсон), 58:46 — 2:3.

Вратари: Василевский (57:31 — 58:46, 59:00) — Галак.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (10+18+9) — 31 (15+7+9).

Наши: Кучеров (20.05/8/0), Сергачев (25.35/1/0) — -.

24 августа. Торонто. Scotiabank Arena.