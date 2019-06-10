"Бостон" обыграл "Сент-Луис" и сравнял счет в финальной серии. Командам предстоит седьмой матч

"Бостон" в гостях обыграл "Сент-Луис" (5:1) в шестом матче финала плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 3-3. Победителя определит заключительный, седьмой матч.

В первом периоде счет открыл Брэд Маршан. Вторая 20-минутка прошла без заброшенных шайб, а в третьей отличились Брэндон Карло, Карсон Кульман, Давид Пастрняк и Здено Хара. У "Блюз" гол в активе Райана О'Райлли. В текущем сезоне "Бостон" выиграл 25 матчей из 26, когда шайбу забрасывал Маршан.

В седьмом матче, который определит судьбу главного трофея, хозяином будет "Бостон". Матч состоится 13 июня и начнется в 03.00 по московскому времени.

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Шестой матч

"Сент-Луис" - "Бостон" - 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

Голы: Маршан - 9 (бол., Пастрняк, Краг), 8:40 - 0:1. Карло - 2 (Дебраск), 42:31 - 0:2. Кулман - 1 (Крейчи), 50:15 - 0:3. О`Райлли - 7 (Пьетранджело, Перрон), 52:01 - 1:3. Пастрняк - 9 (Маршан, Керали), 54:06 - 1:4. Хара - 2 (п.в.), 57:41 - 1:5.

Вратари: Биннингтон (55:48 - 57:41) - Раск.

Штраф: 20 - 10.

Броски: 29 (9+10+10) - 32 (12+8+12).

10 июня. Сент-Луис. Enterprise Center.

Счет в серии: 3-3

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