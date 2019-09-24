«Бостон» обыграл «Филадельфию»

«Бостон» в овертайме выиграл у «Филадельфии» в контрольном матче (4:3 ОТ). Российский нападающий «Флайерз» Герман Рубцов очков не набрал.

НХЛ

Контрольный матч

«Бостон» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Лауко — 1 (Бэкес, Дидье), 9:32 — 1:0. Конекны — 1 (ван Римсдайк), 12:44 — 1:1. Маршан — 1 (Пастрняк), 21:03 — 2:1. Тварински — 2 (Стюарт, Лотон), 44:42 — 2:2. Буннамэн — 1 (бол.), 46:46 — 2:3. Вагнер — 2 (Керали, Бэкес), 58:14 — 3:3. Дебраск — 1 (бол., Маршан, Пастрняк), 62:35 — 4:3.

Вратари: Раск (Владарж, 40:00) — Эллиотт.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 22 (10+5+5+2) — 33 (7+10+14+2).

Наши: — - Рубцов (10.34/0/-1).

24 сентября. Бостон. TD Garden.