«Бостон» объявил о подписании нового контракта с Захой

«Бостон» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Павлом Захой. С 2016 года чешский хоккеист выступал за «Нью-Джерси».

Соглашение с 25-летним чехом рассчитано на один сезон. За год игрок заработает 3,5 миллиона долларов.

Ранее «Бостон» получил права на Заху, отдав за него «Дэвилз» нападающего Эрику Хаулу.

В прошедшем сезоне Заха набрал 36 (15+21) очков при полезности «минус 21» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ.