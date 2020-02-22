«Бостон» обменял Бэкеса в «Анахайм» на Каше

Форвард «Анахайма» Ондржей Каше был обменян в «Бостон» на нападающего Дэвида Бэкеса, защитника «проспекта» Акселя Андерссона и выбор в первом раунде драфта-2020, сообщает официальный сайт НХЛ.

24-летний чех в текущем сезоне провел 49 матча в НХЛ, в которых набрал 23 (7+16) очка.

35-летний американец 17 января был выставлен «Бостоном» на драфт отказов. В 16 матчах сезона Бэкес набрал 3 (1+2) очка.