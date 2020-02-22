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«Бостон» обменял Бэкеса в «Анахайм» на Каше

08:27
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Форвард «Анахайма» Ондржей Каше был обменян в «Бостон» на нападающего Дэвида Бэкеса, защитника «проспекта» Акселя Андерссона и выбор в первом раунде драфта-2020, сообщает официальный сайт НХЛ.

24-летний чех в текущем сезоне провел 49 матча в НХЛ, в которых набрал 23 (7+16) очка.

35-летний американец 17 января был выставлен «Бостоном» на драфт отказов. В 16 матчах сезона Бэкес набрал 3 (1+2) очка.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kase-traded-to-bruins-by-ducks-for-backes/c-315351540

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