«Бостон» обменял Бэкеса в «Анахайм» на Каше
08:27
Форвард «Анахайма» Ондржей Каше был обменян в «Бостон» на нападающего Дэвида Бэкеса, защитника «проспекта» Акселя Андерссона и выбор в первом раунде драфта-2020, сообщает официальный сайт НХЛ.
24-летний чех в текущем сезоне провел 49 матча в НХЛ, в которых набрал 23 (7+16) очка.
35-летний американец 17 января был выставлен «Бостоном» на драфт отказов. В 16 матчах сезона Бэкес набрал 3 (1+2) очка.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/kase-traded-to-bruins-by-ducks-for-backes/c-315351540
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