23:54 14 августа | Хоккей — НХЛ

"Бостон" обменяет Пастрняка?

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Инсайдер Sportsnet и эксперт NHL Брайан Лоутон предположил, что в ближайшее время "Бостон" может обменять нападающего Давида Пастрняка. Ранее сообщалось, что форвард и "Брюинз" не могут договориться о подписании нового контракта.

"Исходя из того, что я слышал, не удивительно, если "Бостон" обменяет Пастрняка", - написал Лоутон на своей странице в Твиттере.

Напомним, что на данный момент 21-летний чех является ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне хоккеист, выступающий за "Брюинз" с 2014 года, провел в НХЛ 81 матч и набрал 74 (36+38) очка.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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fifa_guru

верно. зеленоват еще. но задатки есть. хотелось бы чтоб разумно подписали и во второе звено феерить!

21:24 15 августа

Марио66

Пастернак-то поди "шестёрку" хочет как минимум. Да и в отличие от Крысёныша с Бержеронкой, ему так-то еще доказать свою состоятельность сезоном-другим надо.

16:03 15 августа

bezik

Чего Бостон жмотится. Может, думают, что с Крысом и Бержеронкой любой заиграет?

12:14 15 августа

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