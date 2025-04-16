«Бостон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Нью-Джерси» на выезде одержал победу над «Бостоном» в регулярном чемпионате НХЛ — 5:4 ОТ.

«Нью-Джерси» (91 очко) занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ. Команда прервала трехматчевую серию поражений. «Бостон» (76) завершил сезон последним на «Востоке».