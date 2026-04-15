«Бостон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на своем льду победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Две шайбы забросил Марк Кастелич, по одному разу отличились Морган Гики и Виктор Арвидссон.

«Бостон» набрал 100 очков и завершил регулярку на 5-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» с 87 очками и заняла 13-ю строчку, не попав в плей-офф.