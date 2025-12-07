«Бостон» победил «Нью-Джерси»

«Бостон» победил «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Фрейзер Минтен, Морган Гики, Кейси Миттельштадт и Эндрю Пик. У гостей единственный гол забил Тимо Майер.

«Нью-Джерси» проиграл в пятом матче подряд. Он занимает восьмое место в Восточной конференции (33 очка после 29 матчей). «Бостон» в 30 матчах набрал 34 очка и расположился на пятом месте.