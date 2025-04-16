«Бостон» проиграл «Нью-Джерси», Хуснутдинов забил гол

«Бостон» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. «Дэвилз» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Защитник «Брюинз» Никита Задоров отметился голевой передачей, а нападающий Марат Хуснутдинов забил один гол.

«Нью-Джерси» набрал 91 очко в 81 матче и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет последним — 76 очков в 82 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)

Голы: Майер — 27 (Пеши, Л. Хьюз), 7:25 — 0:1. Гики — 33 (Пастрняк, Задоров), 8:43 — 1:1. Пастрняк — 43 (Э. Линдхольм), 20:29 — 2:1. Ноесен — 22 (бол., Хишир, Майер), 24:07 — 2:2. Немец — 2 (Маклаулин), 24:37 — 2:3. Мерсер — 17 (бол., Хишир, Л. Хьюз), 33:37 — 2:4. Фариначчи — 1 (Лауко), 36:53 — 3:4. Хуснутдинов — 5 (Люссель, Задоров), 45:08 — 4:4. Дюмулин — 3 (Мерсер, Майер), 61:30 — 4:5.

Вратари: Суэймен — Аллен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (8+8+7+1) — 26 (8+15+2+1).

Наши: Задоров (20.57/0/+2), Хуснутдинов (14.42/2/+1) — -.

16 апреля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.