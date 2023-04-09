«Бостон» обыграл «Нью-Джерси», Заха оформил дубль
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 2:1.
В составе «Брюинз» дубль оформил Павел Заха, у «Дэвилз» шайбу забросил Йеспер Братт.
После этого матча «Бостон» со 129 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» со 108 очками — на третьей строчке.
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«Бостон» — «Нью-Джерси» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Голы: Заха — 19 (бол., Линдхольм, Бертуцци), 2:00 — 1:0. Заха — 20 (Пастрняк, Бертуцци), 4:44 — 2:0. Братт — 32 (Хьюз, Палат), 6:21 — 2:1.
Вратари: Ульмарк — Блэквуд.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 40 (22+10+8) — 30 (10+11+9).
Наши: Орлов (23.09/0/0) — -.
9 апреля. Бостон. TD Garden.
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Оттава – Тампа-Бэй
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Вашингтон – Флорида
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Коламбус – Рейнджерс
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Бостон – Нью-Джерси
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Миннесота – Сент-Луис
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