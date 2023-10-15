«Бостон» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» победил «Нэшвилл» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти Джей Гарден».

По два очка в этой встрече набрали игроки «Бостона»: форварды Давид Пастрняк (1+1), Джеймс ван Римсдайк (2+0) и защитник Чарли Макэвой (0+2).

Для «Брюинз» это вторая победа на старте сезона.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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