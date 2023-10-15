«Бостон» одержал волевую победу над «Нэшвиллом»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:2.

В составе «Брюинз» дубль оформил Джеймс Ван Римсдайк, еще один гол забил Давид Пастрняк, реализовавший буллит. У «Предаторз», которые первыми открыли счет, две шайбы забросил Колтон Сиссонс.

В следующем матче «Бостон» 20 октября сыграет с «Сан-Хосе», «Нэшвилл» 18 октября встретится с «Эдмонтоном».