«Бостон» в овертайме победил «Нэшвилл»

«Бостон» в овертайме переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Бриюнз» одолели соперника со счетом 4:3.

Автором победной шайбы стал нападающий Тэйлор Холл. В этой встрече она набрал 2 (1+1) очка.

Также по два очка набрали форварды «Мишек» Брэд Маршан и Патрис Бержерон.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провел на льду больше 15 минут и заработал показатель полезности «+1».

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«Бостон» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Смит — 5 (Бержерон, Маршан), 3:20 — 1:0. Райлли — 4 (Хаула, Холл), 7:37 — 2:0. Сиссонс — 5 (Фаббро), 14:30 — 2:1. Канин — 8 (Казинс, Боровицки), 27:32 — 2:2. Маршан — 20 (бол., Макэвой, Бержерон), 43:50 — 3:2. Йоси — 13 (Томасино), 46:26 — 3:3. Холл — 8 (Пастрняк, Вааканайнен), 61:41 — 4:3.

Вратари: Ульмарк — Сарос.

Штраф: 9 — 7.

Броски: 44 (10+18+13+3) — 29 (6+11+11+1).

Наши: — - Тренин (15.40/2/+1).

15 января. Бостон. TD Garden.