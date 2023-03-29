«Нэшвилл» прервал победную серию «Бостона»

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«Нэшвилл» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Предаторз» прервали семиматчевую серию побед «Брюинз».

«Бостон» продолжает лидировать в Восточной конференции — 119 очков. «Нэшвилл» с 82 очками занимает 10-е место в Западной конференции.