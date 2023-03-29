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Сегодня, 04:56

«Нэшвилл» прервал победную серию «Бостона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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29 марта. «Бостон» — «Нэшвилл» — 1:2.
Фото USA Today Sports

«Нэшвилл» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Предаторз» прервали семиматчевую серию побед «Брюинз».

«Бостон» продолжает лидировать в Восточной конференции — 119 очков. «Нэшвилл» с 82 очками занимает 10-е место в Западной конференции.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нэшвилл Предаторз
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«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
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Бучневич забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 47 25 103
2 Нью-Джерси 74 46 28 100
3 Рейнджерс 73 43 30 96
4 Айлендерс 75 38 37 85
5 Питтсбург 73 36 37 82
6 Вашингтон 74 34 40 76
7 Филадельфия 72 28 44 68
8 Коламбус 72 23 49 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 73 57 16 119
2 Торонто 73 44 29 97
3 Тампа-Бэй 74 42 32 90
4 Флорида 74 36 38 79
5 Баффало 73 35 38 77
6 Оттава 74 36 38 77
7 Детройт 72 31 41 71
8 Монреаль 74 30 44 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 74 43 31 95
2 Колорадо 73 44 29 94
3 Даллас 73 39 34 92
4 Виннипег 74 41 33 85
5 Нэшвилл 72 36 36 80
6 Сент-Луис 73 33 40 72
7 Аризона 75 27 48 67
8 Чикаго 73 24 49 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 73 46 27 98
2 Лос-Анджелес 73 43 30 96
3 Эдмонтон 74 42 32 93
4 Сиэтл 73 40 33 88
5 Калгари 74 33 41 81
6 Ванкувер 73 34 39 73
7 Анахайм 74 23 51 56
8 Сан-Хосе 73 19 54 53
Результаты / календарь
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3.04
29.03 02:00
Филадельфия – Монреаль
 - : -
29.03 02:00
Рейнджерс – Коламбус
 - : -
29.03 02:00
Детройт – Питтсбург
 - : -
29.03 02:00
Бостон – Нэшвилл
 - : -
29.03 02:00
Каролина – Тампа-Бэй
 - : -
29.03 03:00
Сент-Луис – Ванкувер
 - : -
29.03 03:30
Чикаго – Даллас
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29.03 04:00
Калгари – Лос-Анджелес
 - : -
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Вегас – Эдмонтон
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29.03 05:30
Сан-Хосе – Виннипег
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 140
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 114
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 74 102
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 73 51
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 73 48
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 44 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 34 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 32 2.21
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