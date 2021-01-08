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«Бостон» назвал нового капитана после ухода Здено Хары

08:35
Патрис Бержерон. Фото nhl.com
Патрис Бержерон. Фото nhl.com
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«Бостон» определился с кандидатурой нового капитана команды после того, как клуб покинул легендарный защитник Здено Хара.

С капитанской нашивкой на лед будет выходить форвад Патрис Бержерон. «Бостон» выбрал хоккеиста на драфте НХЛ-2003 под общим 45-м номером. Всего за клуб в лиге он провел 1089 матчей, в которых записал на свой счет 869 (352+517) очков.

Назначение нового капитана не обошлось без шутки: во время объявления, сначала капитаном был назвал нападающий Брэд Маршан, который, выйдя в центр раздевалки и назвал имя настоящего лидера «Бостона».

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