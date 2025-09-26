«Бостон» назначил Здено Хару советником по хоккейным операциям

«Бостон» на официальном сайте объявил о назначении бывшего капитана команды Здено Хары на должность советника и наставника по хоккейным операциям.

«В своей новой роли Хара будет тесно сотрудничать как с игроками, так и с персоналом, консультируя организацию по ключевым вопросам. Его основные обязанности будут включать в себя выстраивание отношений и укрепление коммуникации между игроками и тренерами, посещение тренировок и домашних игр, а также оказание поддержки защитникам в развитии вне льда. Он также будет выступать в качестве консультанта для сотрудников отдела развития команды и периодически посещать клуб для общения с перспективными игроками в АХЛ», — говорится в пресс-релизе.

48-летний Хара играл в НХЛ с 1997 по 2022 год. На его счету 680 (209+471) очков в 1680 матчах. Он является рекордсменом лиги по количеству сыгранных матчей среди защитников.

В «Бостоне» Хара провел 14 сезонов: с 2006 по 2020-й. Также он играл за «Айлендерс» (1997-2000, 2021-2022), «Оттаву» (2001-2006) и «Вашингтон» (2021).