«Бостон» намерен продлить контракт с Крейчи

«Бостон» хочет подписать новый контракт с нападающим Давидом Крейчи. У 34-летнего чеха есть еще год действующего контракта (кэпхит — 7,25 миллиона долларов), но клуб уже имеет право начинать официальные переговоры, сообщает NBC.

Крейчи был выбран «Бостоном» на драфте-2004 под общим 63-м номером и провел всю свою карьеру в Северной Америке в составе «Мишек». В 911 матче он набрал 686 (207+479) очков. Вместе с «Бостоном» Крейчи выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.