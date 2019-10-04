«Бостон» на выезде обыграл «Даллас»

«Даллас» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). Автором победной шайбы стал Дэнтон Хейнен.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Бостон» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Ритчи — 1 (Койл), 1:09 — 0:1. Хейнен — 1 (бол., Гржельчик, Макэвой), 5:59 — 0:2. Хинтс — 1 (Янмарк, Павелски), 27:55 — 1:2.

Вратари: Бишоп (58:36) — Раск.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (4+9+16) — 20 (6+7+7).

Наши: Гурьянов (9.13/2/0), Радулов (18.24/0/0) — -.

4 октября. Даллас. American Airlines Center.

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