"Бостон" на выезде обыграл "Анахайм"

"Бостон" выиграл у "Анахайма" (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Ноэль Аккьяри, Джейк Дебраск и Крис Вагнер.

"Бостон" набрал 74 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. У "Анахайма" 53 очка и 14-е место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Бостон" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Аккьяри - 2 (Карло, Керали), 5:31 - 0:1. Дебраск - 16 (бол., Крейчи, Краг), 25:07 - 0:2. Вагнер - 7 (п.в., Керали, Хара), 58:29 - 0:3.

Вратари: Бойл (57:15 - 58:29) - Галак.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 30 (11+11+8) - 29 (8+9+12).

16 февраля. Анахайм. Honda Center.

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