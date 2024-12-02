«Бостон» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» дома переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.

У «Брюинз» по дублю оформили Чарли Койл и Чарли Макэвой, еще по шайбе забросили Давид Пастрняк и Коул Кепке.

В составе «Канадиенс» дублем отметился Коул Кофилд, еще один гол забил Эмиль Хейнеман.

«Бостон» набрал 27 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 19 очками расположился на последнем, 16-м месте.