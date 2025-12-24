«Бостон» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» на выезде обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Игра проходила 24 декабря.

2 (1+1) очка набрал российский форвард гостей Иван Демидов. Еще по одной шайбе забросили Сэм Блэй, Захари Болдюк, Коул Кофилд, Ник Сузуки, Юрай Слафковски. По три результативные передачи отдали защитники Ноа Добсон и Лэйн Хатсон.

У хозяев по разу отличились Алекс Стивс и российский нападающий Марат Хуснутдинов.

«Бостон» проиграл четвертый матч подряд. Он занимает 12-е место в Восточной конференции с 41 очком после 38 матчей. «Монреаль» (45 очков после 37 матчей) расположился на четвертом месте.