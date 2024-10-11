«Бостон» — «Монреаль»: видеообзор матча

«Бостон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

«Бостон» одержал первую победу в сезоне, а «Канадиенс» потерпели первое поражение. У обеих команд по два сыгранных матча.