«Бостон» выиграл у «Монреаля», Задоров набрал 2 очка
«Бостон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.
Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров отметился двумя голевыми передачами.
«Бостон» одержал первую победу в сезоне, а «Канадиенс» потерпели первое поражение. У обеих команд по два сыгранных матча.
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«Бостон» — «Монреаль» — 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)
Голы: Галлахер — 1 (бол., Армиа, Хатсон), 8:26 — 0:1. Макэвой — 2 (бол., Маршан, Э. Линдхольм), 11:04 — 1:1. Кофилд — 2 (Гуле, Хатсон), 12:18 — 1:2. Кастелич — 1 (Задоров, Кепке), 13:24 — 2:2. Э. Линдхольм — 1 (Задоров, Пастрняк), 18:23 — 3:2. Пастрняк — 2 (Заха, Э. Линдхольм), 35:56 — 4:2. Кепке — 1 (Бишер, Карло), 36:51 — 5:2. Гуле — 1 (Капанен, Эванс), 49:05 — 5:3. Галлахер — 2 (Эванс, Армиа), 55:43 — 5:4. Кастелич — 2 (Кепке, Карло), 56:00 — 6:4.
Вратари: Суэймен — Примо (57:05 — 58:59, 59:05).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 29 (13+10+6) — 25 (6+5+14).
Наши: Задоров (18.47/0/+1) — -.
11 октября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
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|Айлендерс
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|Вашингтон
|0
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|1
|0
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|0
|0
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|П
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|2
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|0
|2
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|1
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|1
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|1
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|Колорадо
|1
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|1
|0
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|И
|В
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|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|2
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|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
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|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
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|
Нью-Джерси – Торонто
|2 : 4
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|3 : 1
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|1 : 3
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|6 : 4
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|4 : 5 ОТ
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|3 : 4
|11.10
|03:00
|
Детройт – Питтсбург
|3 : 6
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ