«Бостон» обыграл «Монреаль», у Задорова «+2»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Монреаль» со счетом 6:3.

В составе хозяев по дублю оформили Чарли Койл и Чарли Макэвой, еще по голу забили Давид Пастрняк и Коул Кепке, защитник Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «+2». У «Канадиенс» шайбы забросили Коул Кофилд, оформивший дубль, а также Эмиль Хейнеман.

После этого матча «Бостон» с 27 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 19 очками — на последней строчке.