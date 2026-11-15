«Бостон» — «Миннесота»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию

«Бостон» и «Миннесота» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 15 ноября. Встреча пройдет на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

15 ноября, 03:00. TD Garden (Бостон) Бостон Миннесота

Следить за ключевыми событиями игры «Бостон» — «Миннесота» можно в хоккейном матч-центре «СЭ». Матч начнется в 03.00 мск.

В России официальная прямая трансляция встречи на телеканалах и онлайн-платформах не запланирована.

НХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика команд и последние новости регулярного чемпионата.