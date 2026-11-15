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Бостон — Миннесота: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию 15 ноября 2026

«Бостон» — «Миннесота»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию

Руслан Минаев

«Бостон» и «Миннесота» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 15 ноября. Встреча пройдет на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
15 ноября, 03:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Миннесота

Следить за ключевыми событиями игры «Бостон» — «Миннесота» можно в хоккейном матч-центре «СЭ». Матч начнется в 03.00 мск.

В России официальная прямая трансляция встречи на телеканалах и онлайн-платформах не запланирована.

НХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика команд и последние новости регулярного чемпионата.

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1 Каролина 21 16 5 34
2 Нью-Джерси 20 14 6 28
3 Рейнджерс 21 12 9 25
4 Вашингтон 17 10 7 20
5 Айлендерс 18 8 10 20
6 Питтсбург 19 7 12 16
7 Филадельфия 21 5 16 16
8 Коламбус 17 7 10 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 19 13 6 28
2 Монреаль 19 12 7 28
3 Бостон 19 13 6 27
4 Оттава 20 12 8 26
5 Флорида 20 11 9 24
6 Баффало 19 8 11 20
7 Торонто 21 8 13 18
8 Детройт 20 7 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 21 14 7 32
2 Нэшвилл 20 11 9 27
3 Колорадо 20 11 9 25
4 Даллас 18 10 8 22
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6 Виннипег 20 9 11 21
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8 Чикаго 19 5 14 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 20 14 6 31
2 Вегас 21 13 8 29
3 Анахайм 19 10 9 21
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20.11
15.11 03:00 Сент-Луис – Флорида - : -
15.11 03:00 Тампа-Бэй – Детройт - : -
15.11 03:00 Питтсбург – Оттава - : -
15.11 03:00 Торонто – Эдмонтон - : -
15.11 03:00 Вашингтон – Нью-Джерси - : -
15.11 03:00 Бостон – Миннесота - : -
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