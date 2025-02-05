«Бостон» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на своем льду переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0.

В составе хозяев отличились Чарли Макэвой, Трент Фредерик и Морган Гики.

«Бостон» набрал 60 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Миннесота» идет 5-й на «Западе» с 66 баллами.