Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Бостоном»

«Миннесота» переиграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Брюинз» потерпели второе поражение подряд.

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Также он отличился в основное время. Теперь у 26-летнего россиянина 10 голов в этом сезоне.

«Миннесота» с 30 очками идет на 11-й строчке в Западной конференции. «Бостон» занимает второе место в Восточной конференции — 44 очка.