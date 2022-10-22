«Бостон» обыграл «Миннесоту» благодаря шайбе, заброшенной после удаления Капризова в овертайме
«Бостон» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
В основное время в составе «Брюинз» отличились Ник Фолиньо, Давид Пастрняк и Хампус Линдхольм, а у «Уайлд» забросили Брендон Духайм, Мэтт Болди и Джаред Сперджен.
Автором победной шайбы стал Тэйлор Холл, который реализовал большинство в овертайме после удаления нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.
«Бостон» возглавляет таблицу Восточной конференции НХЛ с 10 очками в 6 матчах, «Миннесота» идет на 12-й строчке Западной конференции с 3 очками в 5 встречах.
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«Бостон» — «Миннесота» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Духайм — 1 (мен., Сперджен, Девар), 1:55 — 0:1. Фолиньо — 3 (Холл, Заха), 3:12 — 1:1. Пастрняк — 4 (Холл, Крейчи), 12:45 — 2:1. Линдхольм — 2 (Грызлик, Смит), 26:41 — 3:1. Болди — 3 (бол., Зуккарелло, Фолиньо), 35:58 — 3:2. Сперджен — 1 (Зуккарелло, Бродин), 55:29 — 3:3. Холл — 3 (бол., Пастрняк, Крейчи), 64:49 — 4:3.
Вратари: Ульмарк — Флери.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 43 (12+14+8+9) — 27 (10+7+9+1).
Наши: — - Капризов (21.20/1/+1).
22 октября. Бостон. TD Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|4
|3
|1
|7
|2
|Рейнджерс
|5
|3
|2
|7
|3
|Каролина
|4
|3
|1
|6
|4
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|5
|Нью-Джерси
|5
|3
|2
|6
|6
|Айлендерс
|4
|2
|2
|4
|7
|Вашингтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|6
|5
|1
|10
|2
|Флорида
|5
|3
|2
|7
|3
|Баффало
|4
|3
|1
|6
|4
|Детройт
|4
|2
|2
|6
|5
|Монреаль
|5
|3
|2
|6
|6
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|7
|Оттава
|4
|2
|2
|4
|8
|Тампа-Бэй
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|3
|1
|7
|2
|Колорадо
|5
|2
|3
|5
|3
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|5
|4
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|5
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|6
|Виннипег
|4
|2
|2
|4
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|4
|1
|8
|2
|Калгари
|4
|3
|1
|6
|3
|Сиэтл
|6
|2
|4
|6
|4
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|6
|5
|Эдмонтон
|4
|2
|2
|4
|6
|Анахайм
|5
|1
|4
|3
|7
|Ванкувер
|5
|0
|5
|2
|8
|Сан-Хосе
|7
|1
|6
|2
|23.10
|02:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|- : -
|23.10
|02:00
|
Виннипег – Торонто
|- : -
|23.10
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|- : -
|23.10
|02:00
|
Монреаль – Даллас
|- : -
|23.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|- : -
|23.10
|03:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|- : -
|23.10
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|- : -
|23.10
|05:00
|
Вегас – Колорадо
|- : -
|23.10
|05:00
|
Калгари – Каролина
|- : -
|23.10
|21:00
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|5
|11
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|4
|10
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|5
|10
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|5
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|4
|6
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|5
|5
|И
|КН
|
|
Алекс Стэлок
Чикаго
|2
|0.75
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00