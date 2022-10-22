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22 октября, 22:57

«Бостон» обыграл «Миннесоту» благодаря шайбе, заброшенной после удаления Капризова в овертайме

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
22 октября. «Бостон» — «Миннесота».
Фото USA Today Sports

«Бостон» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время в составе «Брюинз» отличились Ник Фолиньо, Давид Пастрняк и Хампус Линдхольм, а у «Уайлд» забросили Брендон Духайм, Мэтт Болди и Джаред Сперджен.

Автором победной шайбы стал Тэйлор Холл, который реализовал большинство в овертайме после удаления нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Бостон» возглавляет таблицу Восточной конференции НХЛ с 10 очками в 6 матчах, «Миннесота» идет на 12-й строчке Западной конференции с 3 очками в 5 встречах.

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«Бостон» — «Миннесота» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Духайм — 1 (мен., Сперджен, Девар), 1:55 — 0:1. Фолиньо — 3 (Холл, Заха), 3:12 — 1:1. Пастрняк — 4 (Холл, Крейчи), 12:45 — 2:1. Линдхольм — 2 (Грызлик, Смит), 26:41 — 3:1. Болди — 3 (бол., Зуккарелло, Фолиньо), 35:58 — 3:2. Сперджен — 1 (Зуккарелло, Бродин), 55:29 — 3:3. Холл — 3 (бол., Пастрняк, Крейчи), 64:49 — 4:3.

Вратари: Ульмарк — Флери.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 43 (12+14+8+9) — 27 (10+7+9+1).

Наши: — - Капризов (21.20/1/+1).

22 октября. Бостон. TD Garden.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Миннесота Уайлд
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