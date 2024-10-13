«Бостон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 2:1.

В следующем матче «Бостон» 14 октября примет «Флориду», «Лос-Анджелес» в этот же день сыграет на выезде с «Оттавой».