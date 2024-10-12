«Бостон» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 2:1.

В основное время на гол Тревора Мура «Брюинз» ответили точным броском Элиаса Линдхольма. На четвертой минуте овертайма победную шайбу забросил Давид Пастрняк.

В следующем матче «Бостон» 14 октября примет «Флориду», «Лос-Анджелес» в этот же день сыграет на выезде с «Оттавой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мур — 1 (Дано, Байфилд), 25:22 — 0:1. Э. Линдхольм — 2 (Маршан), 36:50 — 1:1. Пастрняк — 3 (Лорей, Пойтрас), 63:07 — 2:1.

Вратари: Суэймен — Кемпер.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 26 (6+10+6+4) — 33 (8+13+10+2).

Наши: Задоров (19.32/1/0) — Гавриков (23.17/3/0).

12 октября. Бостон. TD Garden.