«Лос-Анджелес» переиграл «Бостон»

«Лос-Анджелес» в овертайме выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Кингз» одержали третью победу подряд.

«Лос-Анджелес» идет на 4-м месте в Западной конференции. «Бостон» располагается на 7-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Лос-Анджелес» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Фредерик — 4 (Койл, Смит), 14:02 — 1:0. Лизотт — 8 (Мяяття, Грундстрем), 15:11 — 1:1. Смит — 11 (Койл, Райлли), 39:05 — 2:1. Мур — 10 (Калиев, Дурзи), 59:34 — 2:2. Атанасиу — 8, 61:53 — 2:3.

Вратари: Ульмарк — Петерсен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (12+8+11+1) — 28 (11+6+9+2).

8 марта. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.