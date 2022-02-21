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21 февраля, 23:39

Дубль Пастрняка принес «Бостону» победу над «Колорадо»

Иван Шитик
Корреспондент

«Бостон» победил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Мишки» выиграли со счетом 2:1.

Дубль оформил нападающий Давид Пастрняк. Три голевые передачи в свой актив записал форвард Тэйлор Холл.

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«Бостон» — «Колорадо» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Голы: Пастрняк — 26 (Бержерон, Макэвой), 17:30 — 1:0. Бержерон — 14 (Холл, Грызлик), 28:01 — 2:0. Маккиннон — 12 (бол., Рантанен, Макар), 32:58 — 2:1. Пастрняк — 27 (Холл, Карло), 34:35 — 3:1. Дебраск — 8 (Лазар, Макэвой), 35:42 — 4:1. Койл — 12 (бол., Пастрняк, Холл), 44:04 — 5:1.

Вратари: Суэймен — Кемпер.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 45 (21+15+9) — 29 (9+11+9).

Наши: — - Ничушкин (16.36/2/-1).

21 февраля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2021-2022/
Давид Пастрняк
Тэйлор Холл
ХК Бостон Брюинз
ХК Колорадо Эвеланш
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2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 49 25 24 51
6 Айлендерс 45 18 27 43
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 50 35 15 75
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 48 32 16 67
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 49 18 31 41
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 50 10 40 27
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 50 36 14 76
2 Миннесота 47 31 16 65
3 Сент-Луис 49 29 20 64
4 Нэшвилл 50 28 22 60
5 Даллас 49 27 22 56
6 Виннипег 49 22 27 52
7 Чикаго 52 18 34 44
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2 Вегас 51 29 22 62
3 Эдмонтон 50 28 22 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 52 24 28 57
6 Ванкувер 51 23 28 52
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