Дубль Пастрняка принес «Бостону» победу над «Колорадо»
«Бостон» победил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Мишки» выиграли со счетом 2:1.
Дубль оформил нападающий Давид Пастрняк. Три голевые передачи в свой актив записал форвард Тэйлор Холл.
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«Бостон» — «Колорадо» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Голы: Пастрняк — 26 (Бержерон, Макэвой), 17:30 — 1:0. Бержерон — 14 (Холл, Грызлик), 28:01 — 2:0. Маккиннон — 12 (бол., Рантанен, Макар), 32:58 — 2:1. Пастрняк — 27 (Холл, Карло), 34:35 — 3:1. Дебраск — 8 (Лазар, Макэвой), 35:42 — 4:1. Койл — 12 (бол., Пастрняк, Холл), 44:04 — 5:1.
Вратари: Суэймен — Кемпер.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 45 (21+15+9) — 29 (9+11+9).
Наши: — - Ничушкин (16.36/2/-1).
21 февраля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
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Эдмонтон
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Флорида
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|И
|Г
|
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Эдмонтон
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