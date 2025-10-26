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26 октября 2025, 06:30

«Бостон» — «Колорадо»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Бостон» дома обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Бостон» (8 очков) прервал серию из шести поражений подряд и занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ. «Колорадо» (13) остается лидером «Запада».

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НХЛ
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2 Вашингтон 0 0 0 0
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4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Бостон 0 0 0 0
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4 Миннесота 0 0 0 0
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30.09
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3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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