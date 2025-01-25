Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

25 января, 23:40

Дубль Гики принес «Бостону» победу над «Колорадо»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бостон» на своем льду одержал победу над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев дубль оформил Морган Гики, еще одну шайбу забросил Давид Пастрняк.

Автором единственного гола «Эвеланш» стал Арттури Лехконен.

«Брюинз» набрали 56 очков в 51 игре и занимают 6-е место в Восточной конференции, «Колорадо» идет 6-м на «Западе» с 58 баллами в 50 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Колорадо» — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Лехконен — 19 (Пярссинен, Миттельштадт), 21:30 — 0:1. Гики — 14 (Пастрняк, Пик), 40:25 — 1:1. Гики — 15 (Пастрняк, Заха), 45:44 — 2:1. Пастрняк — 24 (п.в., Маршан, Койл), 59:57 — 3:1.

Вратари: Суэймен — Уэджвуд (57:35 — 59:57).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 15 (5+3+7) — 27 (12+7+8).

Наши: Задоров (20.35/1/+2) — -.

25 января. Бостон. TD Garden.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Колорадо Эвеланш
Читайте также
В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Переворотный дубль Пашина, героический камбэк с 0:2 и редкая серия поражений у Ярославля. Что произошло в матче «Спартак» - «Локомотив»
Politico сообщила о первых разногласиях в команде Трампа
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Популярное видео
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ, расписание и результаты 25 и 26 января: «Ванкувер» — «Вашингтон», «Детройт» — «Тампа» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 48 33 15 71
2 Каролина 49 30 19 63
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Питтсбург 50 20 30 48
8 Айлендерс 47 20 27 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 51 25 26 56
4 Тампа-Бэй 47 26 21 55
5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 50 33 17 69
2 Даллас 48 30 18 61
3 Миннесота 48 28 20 60
4 Колорадо 50 28 22 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 48 21 27 49
7 Нэшвилл 47 18 29 43
8 Чикаго 48 15 33 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 49 30 19 64
2 Эдмонтон 48 30 18 63
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 46 23 23 53
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 49 21 28 45
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 51 14 37 34
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
26.01 00:00
Эдмонтон – Баффало
 - : -
26.01 00:00
Сиэтл – Питтсбург
 - : -
26.01 03:00
Оттава – Торонто
 - : -
26.01 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 - : -
26.01 03:00
Сент-Луис – Даллас
 - : -
26.01 03:00
Коламбус – Лос-Анджелес
 - : -
26.01 03:00
Миннесота – Калгари
 - : -
26.01 03:00
Детройт – Тампа-Бэй
 - : -
26.01 03:30
Айлендерс – Каролина
 - : -
26.01 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 - : -
26.01 06:00
Анахайм – Нэшвилл
 - : -
26.01 06:00
Сан-Хосе – Флорида
 - : -
26.01 21:00
Рейнджерс – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости