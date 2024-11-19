«Бостон» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» в гостях обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

За «Блю Джэкетс» отличились Мэтью Оливье, Джеймс ван Римсдайк, Джастин Дэнфорт, а также российские нападающие Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.

Единственную шайбу за «Брюинз» забросил Чарли Койл.

«Коламбус» набрал 16 очков и занимает 14-е место на «Востоке», «Бостон» с 19-ю очками расположился на 8-й строчке.