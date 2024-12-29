«Бостон» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Бостону» со счетом 0:4.

После этого матча «Коламбус» с 36 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 44 очками — на шестой строчке.