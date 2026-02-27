«Коламбус» проиграл «Бостону», Марченко забросил одну шайбу

«Бостон» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра проходила на арене «ТД Гарден» в Бостоне.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко забросил одну шайбу. У 25-летнего россиянина теперь 47 (20+27) очков в 51 игре этого сезона.

Также у гостей забил Адам Фантилли. У «Брюинз» дубль оформил Виктор Арвидссон, а также по одной шайбе забросили Морган Гики и Шон Керали.

«Бостон» набрал 71 очко в 58 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 10-й строчке — 65 очков в 57 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 февраля, 03:00. TD Garden (Бостон) Бостон Коламбус

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