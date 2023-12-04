«Бостон» обыграл «Коламбус», Маршан оформил хет-трик

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 3:1.

На гол Буна Дженнера «Брюинз» ответили хет-триком Брэда Маршана.

После этого матча «Бостон» с 35 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Коламбус» с 20 очками — на предпоследней строчке.