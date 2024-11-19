«Коламбус» обыграл «Бостон», Воронков и Чинахов забросили по шайбе

«Коламбус» на выезде одержал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

За «Блю Джэкетс» шайбы забросили Мэтью Оливье, Джеймс ван Римсдайк, Джастин Дэнфорт, а также российские нападающие Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.

На счету 24-летнего Воронкова 5 (4+1) очков в 9 матчах. 23-летний Чинахов набрал 13 (6+7) очков в 18 встречах.

Автором единственного гола «Брюинз» стал Чарли Койл.

«Коламбус» с 16 очками расположился на 14-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, а «Бостон» с 19 очками занимает 8-е место.