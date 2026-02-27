Марченко забил 20-й гол в сезоне НХЛ

«Коламбус» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

На 5-й минуте шайбу забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Для 25-летнего россиянина этот гол стал 20-м в 51 матче этого сезона. Теперь у него 47 (20+27) очков.

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