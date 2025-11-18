«Бостон» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» победила «Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Бостон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции (24 очка после 21 игры), «Каролина» идет второй (27 очков после 19 игр).