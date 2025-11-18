«Каролина» выиграла в гостях у «Бостона», Кочетков сделал 28 сейвов

«Каролина» победила «Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За «Бостон» забил Райли Тафти, за «Каролину» — Джордан Стаал, Марк Янковски и Тэйлор Холл.

Ворота «Каролины» защищал российский вратарь Петр Кочетков. Он отразил 28 бросков в створ 29.

«Бостон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции (24 очка после 21 игры), «Каролина» идет второй (27 очков после 19 игр).