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«Каролина» уступила «Бостону», несмотря на гол Никишина

Нападающий «Бостона» Виктор Арвидссон (в центре) и защитник «Каролины» Александр Никишин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бостон» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев отличились Кейси Миттельштадт и Виктор Арвидссон, единственная шайба гостей на счету Александра Никишина.

«Каролина» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 14 очками в 11 матчах, «Бостон» идет на шестой строчке с 14 очками в 14 играх.

«Каролина» проведет следующий матч на выезде против «Рейнджерс», а «Бостон» сыграет в гостях с «Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 20:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Каролина
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Александр Никишин
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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Каролина Харрикейнз
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4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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