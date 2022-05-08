«Бостон» победил «Каролину» с сравнял счет в серии
«Бостон» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ победил «Каролину» со счетом 5:2.
Дубль оформил Брэд Маршанд. Также у него три голевые передачи.
Счет в серии стал ничейным 2-2. Пятый матч пройдет 11 мая на стадионе «Каролины».
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
«Бостон» — «Каролина» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Голы: Пеши — 1 (Стаал, Доми), 14:06 — 0:1. Бержерон — 3 (Пастрняк, Маршан), 16:09 — 1:1. Стаал — 1 (Нидеррайтер, Деанджело), 20:33 — 1:2. Дебраск — 1 (бол., Маршан, Бержерон), 38:44 — 2:2. Маршан — 2 (бол., Койл, Дебраск), 40:44 — 3:2. Пастрняк — 2 (Маршан, Бержерон), 45:41 — 4:2. Маршан — 3 (п.в., Койл, Карло), 59:25 — 5:2.
Вратари: Суэймен — Раанта (56:12 — 59:25).
Штраф: 10 — 18.
Броски: 28 (6+13+9) — 26 (10+6+10).
Наши: — - Свечников (17.19/4/-1).
8 мая. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей
Счет в серии: 2-2 (1:5, 2:5, 4:2, 5:2)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|1 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
3 - 0
|3 - 0
|
Калгари - Даллас
|1 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 1
|
Каролина - Бостон
|2 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|3
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Габриэль Ландескуг
Колорадо
|3
|6
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|5
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|3
|4
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|3
|4
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Вашингтон
|2
|0.75
|
|
Антти Раанта
Каролина
|2
|0.89
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.01