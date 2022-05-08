«Бостон» победил «Каролину» с сравнял счет в серии

«Бостон» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ победил «Каролину» со счетом 5:2.

Дубль оформил Брэд Маршанд. Также у него три голевые передачи.

Счет в серии стал ничейным 2-2. Пятый матч пройдет 11 мая на стадионе «Каролины».

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Бостон» — «Каролина» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Пеши — 1 (Стаал, Доми), 14:06 — 0:1. Бержерон — 3 (Пастрняк, Маршан), 16:09 — 1:1. Стаал — 1 (Нидеррайтер, Деанджело), 20:33 — 1:2. Дебраск — 1 (бол., Маршан, Бержерон), 38:44 — 2:2. Маршан — 2 (бол., Койл, Дебраск), 40:44 — 3:2. Пастрняк — 2 (Маршан, Бержерон), 45:41 — 4:2. Маршан — 3 (п.в., Койл, Карло), 59:25 — 5:2.

Вратари: Суэймен — Раанта (56:12 — 59:25).

Штраф: 10 — 18.

Броски: 28 (6+13+9) — 26 (10+6+10).

Наши: — - Свечников (17.19/4/-1).

8 мая. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей

Счет в серии: 2-2 (1:5, 2:5, 4:2, 5:2)