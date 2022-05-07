«Бостон» сократил отставание в серии с «Каролиной». Кочетков сделал 24 сэйва

«Бостон» сократил отставание в серии с «Каролиной»

«Бостон» обыграл «Каролину» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. «Брюинз» сократили отставание в серии — 1-2.

Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

Четвертый матч в серии состоится 8 мая. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Бостон» — «Каролина» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Трочек — 2 (Б. Смит), 9:17 — 0:1. Койл — 1 (мен., Дебраск), 17:16 — 1:1. Маршан — 1 (Бержерон), 25:41 — 2:1. Пастрняк — 1 (бол., Маршан, Койл), 34:53 — 3:1. Холл — 2 (бол., Пастрняк, Маршан), 44:08 — 4:1. Слэвин — 1, 51:30 — 4:2.

Вратари: Суэймен — Кочетков.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 28 (8+13+7) — 27 (11+8+8).

Наши: — - Свечников (17.43/2/0).

7 мая. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Счет в серии: 2-1.