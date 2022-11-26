38 сейвов Кочеткова и голевой пас Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Бостоном»

«Каролина» проиграла «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

В первом периоде «Харрикейнз» забросили две безответные шайбы — отличились Стефан Ноесен и Йеспери Котканиеми. Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу.

Нападающий «Бостона» Давид Крейчи сравнял счет, отличившись во втором и третьем периодах. Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Брюинз» Давид Пастрняк.

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 38 бросков по своим воротам.

«Каролина» потерпела пятое поражение подряд, команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 25 очками в 21 матче. «Бостон» лидирует с 36 очками в 21 игре.

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«Бостон» — «Каролина» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ноесен — 3 (бол., Ахо, Свечников), 6:34 — 0:1. Котканиеми — 2 (бол., Джарвис, Пеши), 15:05 — 0:2. Крейчи — 7 (Пастрняк, Заха), 39:29 — 1:2. Крейчи — 8 (Заха, Фолиньо), 50:27 — 2:2. Пастрняк — 14 (бол., Маршан, Бержерон), 63:19 — 3:2.

Вратари: Ульмарк (Суэймен, 46:57) — Кочетков.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 41 (9+13+16+3) — 36 (16+6+11+3).

Наши: — - Свечников (19.02/0/0).

25 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей