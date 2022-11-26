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Сегодня, 00:03

38 сейвов Кочеткова и голевой пас Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Бостоном»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Петр Кочетков (в центре).
Фото USA Today Sports

«Каролина» проиграла «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

В первом периоде «Харрикейнз» забросили две безответные шайбы — отличились Стефан Ноесен и Йеспери Котканиеми. Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу.

Нападающий «Бостона» Давид Крейчи сравнял счет, отличившись во втором и третьем периодах. Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Брюинз» Давид Пастрняк.

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 38 бросков по своим воротам.

«Каролина» потерпела пятое поражение подряд, команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 25 очками в 21 матче. «Бостон» лидирует с 36 очками в 21 игре.

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Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Каролина» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ноесен — 3 (бол., Ахо, Свечников), 6:34 — 0:1. Котканиеми — 2 (бол., Джарвис, Пеши), 15:05 — 0:2. Крейчи — 7 (Пастрняк, Заха), 39:29 — 1:2. Крейчи — 8 (Заха, Фолиньо), 50:27 — 2:2. Пастрняк — 14 (бол., Маршан, Бержерон), 63:19 — 3:2.

Вратари: Ульмарк (Суэймен, 46:57) — Кочетков.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 41 (9+13+16+3) — 36 (16+6+11+3).

Наши: — - Свечников (19.02/0/0).

25 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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2 Айлендерс 21 13 8 26
3 Каролина 21 10 11 25
4 Рейнджерс 21 10 11 24
5 Питтсбург 20 10 10 23
6 Вашингтон 22 9 13 21
7 Филадельфия 20 7 13 19
8 Коламбус 19 7 12 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 22 12 10 29
3 Детройт 19 10 9 24
4 Тампа-Бэй 19 11 8 23
5 Флорида 20 10 10 22
6 Монреаль 20 10 10 21
7 Баффало 20 9 11 18
8 Оттава 19 6 13 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 20 12 8 27
2 Виннипег 18 11 7 23
3 Колорадо 18 11 7 23
4 Сент-Луис 19 10 9 20
5 Миннесота 20 9 11 20
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 18 7 11 16
8 Чикаго 19 6 13 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 21 16 5 33
2 Сиэтл 19 11 8 25
3 Лос-Анджелес 22 11 11 24
4 Калгари 20 9 11 21
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6 Ванкувер 20 7 13 17
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8 Анахайм 20 6 14 13
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