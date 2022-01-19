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Сегодня, 05:58

«Каролина» разгромила «Бостон». Свечников набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Каролина» переиграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1. «Харрикейнз» прервали пятиматчевую серию побед «Брюинз».

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Каролина» — 1:7 (1:5, 0:0, 0:2)

Голы: Терявяйнен — 11 (Слэвин, Деанджело), 3:44 — 0:1. Котканиеми — 8 (Свечников, Нидеррайтер), 6:03 — 0:2. Бержерон — 12 (бол., Пастрняк, Макэвой), 11:13 — 1:2. Котканиеми — 9 (Слэвин, Степан), 11:26 — 1:3. Джарвис — 7, 16:01 — 1:4. Степан — 5 (Мартинук), 16:57 — 1:5. Слэвин — 2 (бол., Деанджело, Терявяйнен), 43:05 — 1:6. Свечников — 13 (бол., Ахо, Деанджело), 47:48 — 1:7.

Вратари: Раск (Ульмарк, 20:00) — Андерсен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 32 (10+13+9) — 34 (12+8+14).

Наши: — - Свечников (15.30/3/+1).

19 января. Бостон. TD Garden.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 36 26 10 54
2 Рейнджерс 39 25 14 54
3 Вашингтон 40 22 18 53
4 Питтсбург 38 23 15 51
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Филадельфия 39 13 26 34
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 36 22 14 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 39 12 27 31
7 Оттава 32 11 21 24
8 Монреаль 37 7 30 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 25 11 53
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 40 24 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 35 17 18 40
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 37 9 28 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 39 20 19 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 38 17 21 37
8 Сиэтл 38 11 27 26
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19.01 03:00
Филадельфия – Айлендерс
3 : 4 Б
19.01 03:00
Айлендерс – Коламбус
 - : -
19.01 03:00
Бостон – Каролина
 1 : 7
19.01 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 3 ОТ
19.01 03:00
Оттава – Баффало
 1 : 3
19.01 03:00
Филадельфия – Детройт
 - : -
19.01 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 1 : 3
19.01 04:30
Даллас – Монреаль
 - : -
19.01 05:00
Калгари – Флорида
 - : -
19.01 05:00
Эдмонтон – Чикаго
 - : -
19.01 06:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 30 2.08
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